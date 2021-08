20-Jähriger deaktiviert Sicherheitssystem: Auto prallt gegen Baum

Trotz nasser Straße hat ein 20-Jähriger das Fahrsicherheitssystem in seinem Auto deaktiviert - und in Thannhausen prompt einen Unfall gebaut.

Am Donnerstag hat ein 20-Jähriger in Thannhausen mit seinem Auto einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er im Bereich der Augsburger Straße Richtung Stadtmitte und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen.

Aufgrund der nassen Fahrbahn und der deaktivierten Fahrsicherheitsassistenten, so steht es im Polizeibericht, rutschte er anschließend gegen einen Baum. Die drei Insassen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch