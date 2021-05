84-Jähriger rammt in Thannhausen Mauer, Zaun und Schild

Am Dienstag floh ein Autofahrer, nachdem er in der Eichbergstraße größeren Schaden angerichtet hatte. Letztlich wurde die Polizei dennoch auf ihn aufmerksam.

Da saß der Schock wohl tief: Am Dienstagmittag war ein 84-Jähriger in Thannhausen mit seinem Auto unterwegs und fuhr in der Eichbergstraße gegen eine Mauer, einen Zaun und ein Straßenschild. Sein Fahrzeug war deswegen schwer beschädigt, auch ein Reifen war platt, doch der Autofahrer fuhr trotzdem von der Unfallstelle weg.

Unfall in Thannhausen: Zeugen führten zum Verursacher

Zwei Zeugen notierten sich allerdings das Kennzeichen des Wagens und meldeten den Vorfall. Somit trafen die Beamten den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnadresse an. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)

