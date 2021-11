Am Wunschbaum von Thannhausen hängen Weihnachtswünsche

Die einen hängen ihre Weihnachtswünsche an den Wunschbaum in Thannhausen, die anderen erfüllen sie. So kann man an der Aktion teilnehmen.

Der Advent hat begonnen, und in der vergangenen Woche ist auch der Weihnachtsbaum in Thannhausen vor dem Rathaus aufgestellt worden. Doch der schmucke Baum mit den vielen bunten Kugeln ist nicht nur Weihnachts-, sondern auch Wunschbaum. Zu den bunten Kugeln sollen nämlich im Laufe der Adventszeit noch welche hinzukommen, die laminiert und nummeriert sind. Auf ihnen stehen dann ganz besondere Wünsche von Thannhauser Einwohnern.

"Zuversicht, Freude und das Gefühl von ein bisschen Normalität sind in diesem Jahr gerade zur Advents- und Weihnachtszeit besonders wichtig. Corona hat uns getroffen, aber auch gestärkt. Besinnliches und Fröhliches wollen wir vereinen", sagt Julia Bode von der Stadtverwaltung in Thannhausen, die für die Wunschbaumaktion, die es seit dem Jahr 2014 in Thannhausen gibt, verantwortlich ist. Auch dieses Jahr sollen am Christbaum wieder viele Anhänger mit Wünschen von Kindern, Jugendlichen und so manchem Erwachsenen hängen. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, einen oder auch mehrere Wünsche zu erfüllen. Auch wenn die Intention des Wunschbaums darauf zielt, Menschen zu helfen, die vielleicht etwas weniger Glück im Leben gehabt haben, muss man nicht unbedingt bedürftig sein, um seinen Wunsch abzugeben. An Weihnachten geht es ja auch darum, Freude zu schenken.

Wer Wünsche erfüllen möchte, kann sich im Rathaus Thannhausen melden

"Alle Wünsche am Baum sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, merkt sich einfach die Nummer auf der Kugel und kommt entweder in der Bürgerinformation im Rathaus während der Öffnungszeiten vorbei oder meldet sich telefonisch unter 08281/901-34."

Geschenke können dann anonym im Rathaus abgegeben werden, oder der Kontakt zwischen dem Wunscherfüller und dem Wünschenden wird nach Rücksprache hergestellt. "Natürlich werden bei der Übergabe alle geltenden Abstands- und Hygieneregeln berücksichtigt und eingehalten", versichert Julia Bode.

In ihrem Bürgerinfoheft hat die Stadt per Coupon veröffentlicht, wie die Wünsche an den Baum kommen. Wer einen Wunsch hat, den er sich nur schwer oder gar nicht erfüllen kann, darf sich den Wunschzettel heraustrennen oder von der Homepage der Stadt herunterladen, seinen Wunsch daraufschreiben und ihn in den Briefkasten am Rathaus einwerfen. Die Wunschzettel werden im Rathaus gesammelt, kurz geprüft und dann anonymisiert an den Baum gehängt.

In früheren Jahren gab es zum Abschluss der Wunschbaumaktion immer eine feierliche Bescherung im Rathaus ganz kurz vor Weihnachten. Wer als Schenkender wollte, konnte zu dem Termin kommen und sehen, was sein Geschenk dann für Freude ausgelöst hatte. Vergangenes Jahr ging das nicht, wegen der Corona-Pandemie und nun, im zweiten Corona-Jahr klappt es wieder nicht.

Um die 60 Weihnachtswünsche gehen jährlich in Thannhausen ein

Immerhin, so erzählt es Bürgermeister Alois Held im Gespräch mit unserer Redaktion, werde es dieses Jahr wieder einen Weihnachtsbaum im Rathaus geben, unter den die Geschenke der Wunscherfüller dann zunächst einmal gelegt werden können. Held selber hat auch schon einmal als Wunschbote Päckchen zu den Wünschenden gefahren. Es waren eine Flöte und ein ferngesteuertes Auto. "Wenn man dann die leuchtenden Kinderaugen sieht, dann ist das doch etwas sehr Schönes", erinnert sich Held. Erfahrungen früherer Jahre zugrunde legend rechnet Held mit Über 60 Wünschen. Rund die Hälfte werde erfüllt, weiß Held.