Arbeiter bei Betriebsunfall in Thannhausen schwer verletzt

Heißer Wasserdampf verbrühte einen Arbeiter einer Firma in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen. Wie es dazu kam.

Von einem schweren Betriebsunfall am Montag in Thannhausen berichtet die Polizei. Gegen 10.20 Uhr waren zwei Mitarbeiter einer Firma in der Edmund-Zimmermann-Straße damit beschäftigt, einen technischen Defekt an einer Teigmischmaschine zu beheben. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Austritt von heißem Wasserdampf, der die beiden Männer im Alter von 22 und 49 Jahren erfasste. Der 49-jährige Mann musste mit schweren Verbrühungen zur ärztlichen Behandlung in eine Fachklinik geflogen werden. Der Jüngere erlitt leichtere Verletzungen und kam zur Versorgung ins Klinikum Krumbach. (AZ)