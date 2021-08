Arbeitsunfall: Mann wird in Thannhausen vom Traktor überrollt

Ein Landwirt war mit einem Heuwender am Kalvarienberg in Thannhausen beschäftigt, als der Traktor plötzlich los rollte. Der Mann wurde schwer verletzt.

Einen schweren Arbeitsunfall meldet die Polizeiinspektion Krumbach am Mittwoch in Thannhausen. Demnach wollte gegen 11 Uhr ein 63-jähriger Mann im Bereich des Kalvarienberges an seinem Traktor einen Heuwender anhängen. Aus bislang unbekannter Ursache setzte sich der Traktor plötzlich in Bewegung, erfasste den Mann und überrollte dessen linke Körperhälfte.

Unfall in Thannhausen: Bauer wird ins Krankenhaus geflogen

Der Geschädigte, der alleine vor Ort war, konnte trotz seiner schweren Verletzungen noch einen Notruf absetzen. Er wurde mit schweren, aber laut Polizei nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. Der führerlose Traktor rollte gegen einen Baum und blieb dort stehen. (AZ)