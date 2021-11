Thannhausen

vor 50 Min.

Auf den Mühlschlegel-Silo in Thannhausen soll eine 5G-Sendeanlage

Plus Wie die Stadträte in Thannhausen über eine Fülle von Anträgen in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses entschieden haben.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Firma Telefonica beabsichtigt, die bereits bestehende Funkanlage auf einem Silo am Standort Frühmessstraße 53 in Thannhausen zu modernisieren. Die Anlage soll um eine 5G-Sendeanlage erweitert werden. Der Beschlussvorschlag für den Bauausschuss von Thannhausen sah vor, das zusätzliche Informationsangebot von Telefonica nicht zu nutzen. Das habe man in vergleichbaren Situationen bislang auch nicht getan, informierte Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh. Zu entscheiden gäbe es in dieser Angelegenheit für den Ausschuss nichts. Stadtrat Robert Schmid ( CSU) erklärte, er hätte gern weitere Informationen. Es wäre doch wünschenswert, über alle bestehenden Anlagen im Stadtgebiet und auch künftige Planungen informiert zu werden. Der Ausschuss beschloss, dass die Verwaltung weitere Informationen zum Vorhaben der Firma einholen solle. Details zu allen Sendestandorten in der Kommune sind im Internet unter „datenportal. bundesnetzagentur.de“ abzurufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

