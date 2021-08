Auto stand auf Supermarkt-Parkplatz in Thannhausen in Flammen

Eigentlich wollte eine 68-Jährige in Thannhausen nur kurz einkaufen - doch plötzlich rief sie das Personal ins Freie. Ihr Auto stand in Flammen.

Ein Auto hat am Samstagmorgen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 68-jährige Besitzerin ihren Wagen dort abgestellt. Während des Einkaufs in der Filiale wurde sie plötzlich vom Personal ausgerufen.

Auto brennt in Thannhausen: Polizei vermutet Marderverbiss als Ursache

Der Grund: Gegen 7.10 Uhr kam es im Bereich des Motorraumes zur Brandentwicklung. Passanten begannen nach Angaben der Polizei bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Löscharbeiten, welche den Brand letztendlich löschen konnte. Die genaue Brandursache ist bislang nicht bekannt, vermutet wird jedoch ein Kabelbrand nach Marderverbiss, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2000€. Verletzt wurde niemand.

