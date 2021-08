Autofahrer in Nettershausen angetrunken am Steuer erwischt

Bei einer Kontrolle im Thannhauser Ortsteil wurde ein 37-jähriger Autofahrer erwischt, der zuvor Alkohol getrunken hatte. Was dem Mann jetzt blüht.

Am Sonntag, gegen 20.35 Uhr, unterzogen Beamte der Polizei Krumbach einen 37-jährigen Pkw-Fahrer in der Hauptstraße in Nettershausen einer Verkehrskontrolle. Da die Beamten hierbei deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie vor Ort ein Atemalkoholtest durch, welcher laut Bericht der Polizei mit mehr als 0,5 Promille positiv ausfiel. Den 37-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)