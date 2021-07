Autofahrer übersieht Radfahrer: 19-Jähriger in Thannhausen verletzt

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Thannhausen beim Einbiegen auf die B300 einen Radfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß verletzte sich ein 19-Jähriger.

Bei einem Verkehrsunfall in Thannhausen hat sich am Mittwochnachmittag ein 19-jähriger Radfahrer verletzt. Nach Auskunft der Polizei fuhr ein 60-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Im Krautgarten in Richtung B300. Dort wollte er nach rechts auf die Bundesstraße abbiegen.

Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer stürzt in Thannhausen bei Unfall

Dabei übersah er jedoch einen 19-jähriger Radfahrer, der aus Sicht des Autofahrers von rechts auf dem parallel zur B300 verlaufenden Radweg an die Einmündung heranfuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei erlitt der 19-Jährige leicht Verletzungen - leicht wohl auch deshalb, weil er einen Schutzhelm getragen hatte. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf insgesamt rund 2100 Euro. (AZ)

