B 300 bei Ziemetshausen: Mit diesen Behinderungen müssen Autofahrer rechnen

Plus Auf 5,5 Kilometern zwischen Thannhausen und Schönebach wird über die Sommerferien der komplette Straßenoberbau erneuert. Welche Sperrungen und Umleitungen geplant sind.

Sperrungen und Umleitungen - und das gleich für mehrere Wochen: Damit müssen Autofahrer mit Blick auf die Arbeiten an der B300 im Bereich östlich von Thannhausen/ Ziemetshausen rechnen. Wir sprachen mit dem Staatlichen Bauamt darüber, warum die Arbeiten jetzt anstehen und was auf die Autofahrer zukommt.