Thannhausen

12:00 Uhr

Bauarbeiten: B300 bei Thannhausen in den Sommerferien gesperrt

Die B300 bei Thannhausen wird in den Sommerferien saniert. Es kommt zu Sperrungen.

Die B300 östlich von Thannhausen ist in schlechtem Zustand. Die Sanierungsarbeiten in den Sommerferien dauern mehrere Wochen an.

Die Bundesstraße B300 östlich von Thannhausen wird diesen Sommer saniert. Das hat das Staatliche Bauamt Krumbach jetzt angekündigt. Fahrer müssen sich über mehrere Wochen auf Sperrungen und Umleitungen einrichten. Das Staatliche Bauamt spricht bei dem Streckenabschnitt von einem "erhaltungswürdigen Fahrbahnzustand". Deswegen soll ab Montag, 26. Juli, die Strecke auf insgesamt 5,5 Kilometern östlich von Thannhausen saniert werden. Geplant sind mehrere Bauphasen mit wechselnden Umleitungskonzepten. Dabei wird die Fahrbahn der Bundesstraße ab der westlichen Einmündung von Ziemetshausen bis zur westlichen Zufahrt von Schönebach komplett erneuert. Dazu muss die Bundesstraße abschnittsweise voll gesperrt und umgeleitet werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich acht bis neun Wochen dauern. Die einzelnen Bauphasen und Umleitungen werden rechtzeitig vor Baubeginn gesondert bekannt gegeben. B300 bei Thannhausen hat sich rapide verschlechtert Durch die hohe Verkehrsbelastung seien in den vergangenen Jahren zahlreiche Risse, Ausmagerungen und Unebenheiten in der Asphaltfahrbahn entstanden. Dadurch hat die Substanz der Bundesstraße rapide abgenommen. Die Analyse zahlreicher Asphaltbohrkerne auf besagter Strecke habe gezeigt, dass der Oberbau nur für eine Deckschichterneuerung bereits zu sehr geschädigt ist. Daher wird auf gesamter Länge von Ziemetshausen bis Schönebach der Asphaltoberbau ausgetauscht. Um Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer durch die Baumaßnahme zu reduzieren, soll die Aktion bewusst größtenteils in den Sommerferien stattfinden. Abgesehen von den Hauptreiserouten herrsche in dieser Zeit erfahrungsgemäß ein geringeres Verkehrsaufkommen. In die Planung der Maßnahme und der Umleitungen wurden sowohl das staatliche Bauamt Augsburg, der Landkreis Augsburg und die angrenzenden Kommunen frühzeitig eingebunden, um Kollisionen mit anderen großräumigen Sperrungen zu vermeiden. (AZ)

