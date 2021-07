Thannhausen

vor 17 Min.

Bauarbeiten in Thannhausen: Darüber ärgern sich Geschäftsleute

Eine Info- und eine Werbetafel behindern Sicht und Zugang zu den Geschäften an der Christoph-von-Schmid-Straße. Mehrere Anfragen, die Tafeln zu entfernen, blieben ohne Ergebnis.

Plus In und um Thannhausen wird intensiv gebaut. Viele Geschäftsleute ärgern sich über die Maßnahmen. Was Bürgermeister Alois Held und Stadträte dazu zu sagen haben.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Seit Langem wird in Thannhausen an allen Ecken und Enden gebaut, bereits Ende Juli starten östlich der Stadt die nächsten Bauarbeiten an der B300 und bringen Sperrungen mit sich. Der Ärger ist vor allem bei Geschäftsleuten groß.

