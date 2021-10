Thannhausen

vor 31 Min.

Baustelle: Ab Mittwoch wird Thannhausen von Westen her abgeriegelt

Die westlichen Einfahrt nach Thannhausen an der Ursberger Straße sowie der Radweg müssen für Bauarbeiten zur Errichtung eines Deichtores für den Hochwasserschutz gesperrt werden.

Plus Aufgrund von komplizierten Arbeiten am Hochwasserschutzdamm wird die Hauptzufahrt nach Thannhausen an der Ursberger Straße für ein halbes Jahr gesperrt werden.

Von Annegret Döring

Die baustellengeplagten Thannhauser müssen sich auf neuerliche Hindernisse einstellen, die aufgrund von Bauarbeiten auf sie zukommen. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth informiert darüber, dass die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz in Thannhausen weiter voranschreiten. Derzeit wird am 3. Bauabschnitt, den Deichbauwerken nordwestlich von Thannhausen, gebaut.

