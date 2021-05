Bei Netto in Thannhausen: Heck gerammt und weggefahren

In Thannhausen auf dem Netto-Parkplatz beschädigte eine 47-Jährige ein Auto und fuhr davon. Später meldete sie es der Polizei, die nach dem Geschädigten sucht.

Eine 47-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bürgermeister-Raab-Straße gegen das Heck eines geparkten Pkws. Anschließend fuhr sie davon, ohne die Wartezeit einzuhalten oder die Polizeiinspektion Krumbach zu verständigen. Sie erzählte am Abend ihrem Ehemann von dem Verkehrsunfall, der daraufhin die Polizei verständigte. Von dem beschädigten Pkw ist nur bekannt, dass es sich um ein grünes Fahrzeug handelt. Der Eigentümer kann sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 melden. (AZ)

