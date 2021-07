Bein gebrochen: Autofahrer übersieht Motorrad in Thannhauser Tankstelle

Ein Autofahrer hat beim Einfahren in eine Tankstelle in Thannhausen ein Motorrad übersehen. Für den Biker hatte das schwerwiegende Folgen.

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Thannhausen am Mittwoch verletzt. Nach Angaben der Polizei übersah ei 57-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr das Motorrad beim Einfahren auf ein Tankstellengelände in der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Ausfahrt.

Unfall in Thannhausen: Motorradfahrer verletzt

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug und zog sich eine Fraktur am Bein zu. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch