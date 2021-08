Thannhausen

vor 31 Min.

"Berührt sein": Ein Kunstweg durch Kirchen beginnt in Thannhausen

Die mannshohe Krone des Lebens, von Bernhard Schmid aus einem alten Apfelbaum geschaffen, stand im Mittelpunkt des ersten Gottesdienstes der Veranstaltungsreihe Kunst-Kirchen-Weg im August. Pfarrer Ingo Zwinkau stellte in seiner Predigt die Verbindung her von Kirche und Kunst und den Gefühlen des Künstlers bei seinen Arbeiten.

Plus Sieben evangelische Pfarrer der Region Günzburg verwirklichen ein gemeinsames Projekt. Los ging es in der Christuskirche in Thannhausen. Was weiter geplant ist.

Von Peter Voh

Es war eine geniale Idee, die die sieben Evangelischen Pfarrer in der Region Günzburg mit dem Kunstweg „Kirche und Kunst“ realisiert haben. Den ganzen August über sind in ihren Kirchen Kunstobjekte ausgestellt, die der Rettenbacher Künstler und Holzgestalter Bernhard Schmid zur Verfügung gestellt hat. In der Christuskirche in Thannhausen steht das mannshohe Werk „Krone des Lebens“ im Mittelpunkt, flankiert von einigen kleineren Skulpturen im Altarraum.

