Betrugsversuch scheitert an 57-Jähriger in Thannhausen

Weil sie angeblich Gebühren nicht beglichen haben soll, erhielt eine Frau aus Thannhausen Post eines Inkassounternehmens. Doch sie durchschaute den Betrug.

Eine 57-jährige Frau aus Thannhausen erhielt bereits am Freitag eine Zahlungsaufforderung eines in Köln sitzenden Inkassounternehmens, da die Frau angeblich an einer Lotterie teilgenommen und die dazugehörigen Gebühren nicht beglichen hatte.

Wie die Polizei berichtet, handelt es sich hierbei um eine bayernweit auftretende Betrugsmasche. Da die 57-Jährige an keiner Lotterie teilnahm, bezahlte sie die Rechnung nicht und erstattete Anzeige. (AZ)