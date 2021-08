Betrunkener stellt sich in Thannhausen auf die Straße und bedroht Autofahrer

Ein Betrunkener hat sich am Dienstag in Thannhausen auf die Straße gestellt und ein Auto aufgehalten. Dann entwickelte sich ein heftiger Streit.

Ein betrunkener Mann hat sich am Dienstagabend mitten auf die Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen gestellt und ein Auto aufgehalten - in der Folge kam es zu einem heftigen Streit.

Wie die Polizei mitteilt, versperrte der noch unbekannte Mann gegen 21.45 Uhr einem Auto die Weiterfahrt, indem er sich mitten auf die Straße stellte. Zwischen dem offensichtlich betrunkenen Mann auf der Straße und dem Autofahrer entwickelte sich in der Folge ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Betrunkene den Autofahrer bedrohte. Zudem schlug der Betrunkene auf den Pkw ein und entfernte sich laut Polizei anschließend.

Betrunkener versperrt Straße in Thannhausen: Polizei sucht Zeugen

Laut den Angaben des Autofahrers gegenüber den Beamten kamen dem Betrunkenen noch weitere Pkw entgegen. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die den unbekannten Täter kennen oder beschreiben können. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 08282-905-0 melden. (AZ)

