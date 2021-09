Thannhausen

vor 16 Min.

Bürgermeister Held: "Baustelle in Thannhausen kann nicht geöffnet werden"

Plus Die Bauarbeiten an der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen laufen schon länger. Aus dem Stadtrat kam nun der Vorschlag, die Straße teilweise für den Verkehr zu öffnen.

Von Christoph Lotter

Die Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen ist bereits seit Monaten vollständig für den Verkehr gesperrt. Und das wird auch noch eine ganze Weile lang so bleiben, denn die wichtige Ost-West-Achse in der Stadt wird rundum erneuert. Für die Anwohner und Geschäftsleute stellt das natürlich eine enorme Belastung da. Die Stadtratsfraktion der Grünen hat deshalb nun vorgeschlagen, die Straße zumindest teilweise für den Verkehr zu öffnen. Doch das ist nicht so einfach möglich, berichtet Bürgermeister Alois Held unserer Redaktion.

