Café samt Kebaphaus eröffnet in der Bahnhofstraße in Thannhausen

Ein ehemaliges Metzgereifachgeschäft an der Bahnhofstraße, das lange leer stand, bekommt eine neue Nutzung. Der Bauausschuss erteilte der Nutzungsänderung das gemeindliche Einvernehmen: Künftig sollen im Gebäude ein Café und ein Kebaphaus den Betrieb aufnehmen. Verwaltung und Stadträte sahen gleich mehrere Gründe, dem Antrag zuzustimmen.