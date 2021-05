Crash mit Feldhäcksler: 17-Jähriger in Nettershausen schwer verletzt

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Samstagabend in Nettershausen (Thannhausen) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Feldhäcksler zusammengestoßen.

Bei einem Unfall in Nettershausen hat sich am Samstag ein 17-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 17 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Staatsstraße 2025 von Thannhausen kommend in Richtung Nettershausen unterwegs. Dort geriet er kurz nach dem Ortseingang im Verlauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Feldhäcksler zusammen.

Unfall in Nettershausen: 17-Jähriger muss in Klinik geflogen werden

Dabei wurde der Leichtkraftradfahrer nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und wurde nach seiner Erstversorgung durch den Rettungsdienst per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Warum der Jugendliche auf die Gegenfahrbahn geraten ist, steht noch nicht fest.

Es ist laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3500 Euro entstanden. Der Fahrer des Feldhäckslers blieb unverletzt. Neben dem Rettungsdienst waren auch noch die Feuerwehren Thannhausen und Burg eingesetzt zur Säuberung der Unfallstelle, Sperrung der Staatsstraße und Aufbau einer Verkehrsumleitung. (AZ)

