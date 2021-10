Thannhausen

18:30 Uhr

Das Hallenbad in Thannhausen kann im Winter öffnen

Das Hallenbad bei der Mittelschule in Thannhausen kann bald seine Pforten für die Öffentlichkeit aufsperren.

Plus Freudige Nachricht in der Stadtratssitzung in Thannhausen: Die Stadt hat einen neuen Bademeister gefunden. Wann das Hallenbad für die Öffentlichkeit seine Türen aufmacht.

Von Annegret Döring

Vor der Tür des Hallenbads in Thannhausen stehen zwei ältere Damen. Voller Tatendrang haben sie zwei Schwimmnudeln dabei. Sie wollen zum Schwimmen. Sie rütteln an der Tür, doch die geht nicht auf. So hat es Bürgermeister Alois Held dieser Tage gesehen. Die beiden Frauen müssen wieder den Heimweg antreten, denn das Hallenbad hat zwar seit Oktober geöffnet, aber nur für die Schulen und die Vereine.

