Thannhausen

vor 16 Min.

Der Dachs am Thannhauser Gigelesberg ist kein Einzelgänger

Plus Kameraaufnahmen zeigen, was Dachse in den Gärten am Gigelesberg in Thannhausen anstellen. Warum das für die Anwohner unerträglich ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Exakt 22 Minuten und 40 Sekunden waren Dachse in den frühen Nachtstunden des 26. Oktober im Garten von Ingrid Kalwar aktiv. Bei vielen Gartenbesitzern auf dem Gigelesberg in Thannhausen wühlen die Tiere seit Wochen den Rasen auf, graben Löcher in die Beete und legen Laufwege unter den Zäunen an. Die eigens zum Zweck der Beobachtung der Dachse angeschaffte Nachtbildkamera von Ingrid Kalwar dokumentiert das Treiben der nachtaktiven Tiere. Schon bis zu vier Tieren gleichzeitig hat die Kamera erfasst. Damit ist gesichert, dass es sich bei dem Dachs auf dem Gigelesberg nicht um einen "Einzeltäter" handelt, ein ganzes Rudel Dachse treibt sein Unwesen.

