Thannhausen: Die Radtour in die Partnerstadt Mortain geht los

Eine Gruppe aus Familien und eine Profigruppe machen sich mit dem Rad von Thannhausen aus auf den Weg nach Mortain.

Insgesamt 15 Erwachsene und acht Kinder machen sich auf den abenteuerlichen Weg von Thannhausen in die Partnerstadt Mortain in der Normandie. Eine Profigruppe aus vier Radlern ist außerdem unter Federführung des Radprofis Raimund Kraus ab Dienstag, 13. August, unterwegs. Die Familiengruppe bereitet sich vor, ihre Tour am Donnerstag, 15. August, zu starten.

Die Profis fahren die komplette Strecke auf dem Rad

Beide Gruppen treffen sich im beschaulichen Örtchen Waltenheim-sur-Zorn, um gemeinsam die erste kleine Tour (23 Kilometer) mit den Kindern und Jugendlichen zu radeln. Nach einer gemeinsamen Übernachtung auf dem Campingplatz von Saverne trennen sich beide Gruppen wieder, um sich beim letzten Treff vor Mortain nochmals zu begegnen. Dazwischen liegen für die Familientour sechs Etappen und sechs Departements auf 1100 Kilometern Distanz, für die Profis sind es neun Etappen und fünf Regionen, und 1180 Kilometer, die durchfahren werden.

Die Stationen der Familientour nach Mortain 1 / 7 Zurück Vorwärts Donnerstag 15. August: Treffen in Wanzenheim, 1. Radtour nach Saverne. Freitag 16. August: Autofahrt über Nancy, (Stadtführung) Radtour am Marnekanal, Lac du Der.

Samstag 17. August: Radtour ins Naturreservat mit Führung, Besuch der Vogelstation. Sonntag 18. August: Autofahrt nach Paris (Hippodrome), Radtour durch Paris.

Dienstag 20. August: Radtour an der Mayenne, Besuch einer Schokoladenmanufaktur mit Führung und Verkostung, Besuch des skurrilen Museums von Robert Tatin.

Mittwoch 21. August: Autofahrt nach Domfront, Treffen auf die französischen Partner, Stadtrundgang, Picknick im Schloss von Domfront, gemeinsame Radtour nach Mortain. Offizieller Empfang in Mortain mit Reden und Musik, Verteilung in Familien.

Donnerstag 22. August: Mit dem Auto nach Vains, Besichtigung eines Bauernhofs mit Caramellfabrikation, Normannisches Mittagessen, Rückkehr nach Mortain, gemeinsames Abendessen mit den französischen Familien.

Freitag 23. August: Gemeinsame Radtour von Ducey nach Courtils, Picknick im Kloster Ardevon, weiter zum Mont-Saint-Michel, Freizeit.

Samstag 24. August: Wattwanderung am Mont-Saint-Michel, Besichtigung des Klosters mit Führung, Freizeit, gemeinsamer Besuch des abendlichen Lichter- und Tonspektakels. Sonntag 25. August: Gemeinsames Frühstücksbuffet, Rückkehr nach Mortain und Abfahrt der Begleitfahrtzeuge, Ende der Aktion. (zg)

Am Mittwoch, 21. August, werden alle in Mortain erwartet, sind bei Freunden oder in Familien untergebracht und können sich so richtig auf normannische Art verwöhnen lassen, bevor es gemeinsam am Freitag per Rad zum Mt. St. Michel geht. Am Samstag, 24. August beim Besuch des Töpferfestes in Gers, wird der Abschied nochmals richtig gefeiert, bevor die Heimreise am Sonntag, 25. August, beginnt. Unser Bild zeigt Teilnehmer der Familientour.

