Dieb stiehlt Geldbeutel aus Cabrio in Thannhausen

Ein Dieb hat am Montagabend in Thannhausen zugeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag hat ein Unbekannter in Thannhausen eine Geldbörse aus einem Cabrio gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Dieb in der Zeit zwischen 17.15 und 17.45 Uhr zu.

Das Fahrzeug stand zur Tatzeit offen vor einem Anwesen in der Bahnhofstraße in Thannhausen. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bei der PI Krumbach, Tel. 08282 905111, melden. (AZ)

