Diebe stehlen Baggerschaufel in Thannhausen

Nach Diebstahl einer Baggerschaufel in Thannhausen: Polizei sucht Zeugen.

Ein nicht ganz alltäglicher Diebstahl ereignete sich zwischen dem 8. April und dem 15. Juni in Thannhausen. In diesem Zeitraum

wurde von einer Baustelle in der Von-Eichendorff-Straße in Thannhausen eine Baggerschaufel im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Diebstahl erst jetzt beim Räumen der Baustelle auf. Die Baggerschaufel der Marke Kubota lag dort neben dem gleichnamigen Minibagger. Zeugen, welche eventuell Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)