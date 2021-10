Diebe stehlen Fahrrad in Thannhausen: Zeugen gesucht

Vor einem Supermarkt in Thannhausen wurde ein rotes Damenrad gestohlen. Wer hat es gesehen?

Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde bereits am Mittwoch gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bgm.-Raab-Straße in Thannhausen ein Damenfahrrad entwendet. Das unversperrte Fahrrad stand vor dem Supermarkt, als der Besitzer aus dem Laden kam, war das Fahrrad verschwunden. Es handelt sich um ein rotes Damenrad. Personen, die Hinweise zu diesem Diebstahl abgeben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)