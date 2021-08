Drogen: 21-Jährige darf in Thannhausen nicht mehr weiterfahren

Im Rahmen einer Polizeikontrolle in Thannhausen fiel eine junge Autofahrerin auf. Auch beim Beifahrer fanden die Polizisten etwas.



Der Polizei aufgefallen ist eine 21-jährige Pkw-Fahrerin im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag gegen 21.15 Uhr auf der Staatsstraße 2023 westlich von Thannhausen. Bei der Frau zeigten sich drogentypische Erscheinungen, so die Polizei in ihrem Bericht. Da ein Drogenvortest positiv verlief, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Der 21-jährige Beifahrer im Fahrzeug führte außerdem noch eine geringe Menge Marihuana mit sich. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)