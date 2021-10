Thannhausen

Ein Dachs ärgert Bewohner auf dem Gigelesberg in Thannhausen

Plus Was in Thannhausen schon alles unternommen wurde, um das Tier von Gartenverwüstungen abzuhalten und was das Landratsamt Günzburg tun will.

Von Heinrich Lindenmayr

Es ist ihr tägliches Ritual geworden. Der erste Weg nach nach dem morgendlichen Aufstehen führt Erna Schneider aus Thannhausen auf ihren Balkon, von wo aus sie einen prüfenden Blick in ihren Garten wirft. War in der Nacht der Dachs dort wieder unterwegs und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen? Seit dem Frühsommer plagt das Tier die Gartenbesitzer auf dem Gigelesberg. Bei der Futtersuche wühlt es Erdreich auf und sucht nach Würmern und Engerlingen. Wo vormals Rasen war, gleicht die vom Dachs "bearbeitete" Fläche nun eher einem Acker.

