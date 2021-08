Thannhausen

Ein roter Teppich für den Abschlussjahrgang in Thannhausen

Plus Die Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen verabschiedet Absolventinnen und Absolventen. Der Direktor zieht den Hut.

„Staatsempfänge, die Oscars oder die Berlinale, ein roter Teppich wird bei besonderen Gelegenheiten für wichtige Persönlichkeiten ausgerollt. Euer Schulabschluss ist ein herausragendes Ereignis und ihr steht heute im Mittelpunkt.“ Direktor Frank Decke betonte in seiner Rede die Bedeutung dieses Augenblicks im Leben der jungen Menschen. In seinem kurzen Rückblick ließ er die vergangenen sechs Jahre vom ersten Tag an der Realschule Thannhausen im September 2015 bis zu diesem Sommerabend Revue passieren. Die Pandemie, so Decke, drückte leider auch diesem Abschlussjahrgang ihren Stempel auf. Mit Geduld, Durchhaltevermögen und großer Disziplin hätten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften dennoch Großartiges geleistet. Um ihre Zukunft muss niemandem Bange sein: „Ob Berufsausbildung, Gymnasium oder Fachoberschule, jeder von euch wird seine Richtung auf diesem roten Teppich finden, davon bin ich überzeugt.“ Zum Zeichen seiner Anerkennung zog Decke am Ende seinen eigens mitgebrachten Hut vor den Absolventen: Chapeau!

