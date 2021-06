Einbrecher steigt in Geschäftsgebäude in Thannhausen ein

Der Einbrecher löste den Alarm aus, sodass er ohne Beute wieder verschwinden musste. Was er dennoch anrichtete.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizeiinspektion Krumbach über einen Einbruch in ein Geschäftsgebäude in der Bürgermeister-Raab-Straße informiert. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Eingangstüre eines Büros auf und betrat den Innenraum, meldet die Polizei in ihrem Bericht. Dabei löste er eine verbaute Alarmanlage aus und verließ aufgrund des akustischen Alarmes das Gebäude gleich wieder. Entwendet wurde offenbar nichts, es entstand jedoch ein Einbruchsschaden von rund 2000 Euro. (AZ)