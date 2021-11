Thannhausen

Eine Fläche für Asphaltrecycling soll in Thannhausen entstehen

Plus Der Stadtrat Thannhausen bringt das Projekt Asphaltrecyclingsfläche in Thannhausen auf den Weg. Nun wird die Öffentlichkeit gehört.

Von Annegret Döring

Ein Aufbereitungszentrum für mineralische Abfälle und Baustoffe soll nördlich von Thannhausen nahe des Wakeparks entstehen. Im Stadtrat stellte Planer Christoph Roider vom Büro Opla in Augsburg die Planung der entsprechenden Flächennutzungsplanänderung sowie den Vorentwurf für einen Bebauungsplan vor. Das Gebiet liegt nördlich in Verlängerung des bestehenden Betriebs der Firma Lorenz Leitenmaier, die dort in der Nähe bereits Anlagen zur Kiesaufbereitung betreibt. Das rund vier Hektar große Plan-Gelände ist von der Kies- und Sandaufbereitung und deren Verarbeitung mit entsprechenden Halden und Lagerflächen geprägt. Der Planer erklärte, dass die Kiesausbeutung bereits stattgefunden habe und das Gelände mit Kiesschlamm wieder verfüllt wurde. Im Bauvorhaben enthalten sind zwei Hallen mit rund 20 Metern Höhe, eine Fahrzeugwaage sowie Abladeflächen für die verschiedenen Materialien, die bis zu 15 Meter hoch aufgeschüttet werden könnten. Die Hallen sollen in Leichtbauweise erfolgen mit einer rund zwei Meter hohen Stützmauer und einer Stahlkonstruktion darüber, über welche dann eine Plane gespannt wird. Die Hallen dienen der Ablagerung von Material, das nicht dem Regen ausgesetzt werden darf, damit keine Stoffe daraus ausgewaschen werden.

