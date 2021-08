Thannhausen

Eine einzige große Baustelle in Thannhausen - und die Vorteile dabei

Stadtpfarrer Florian Bach Mitte segnete das restaurierte und wieder aufgestellte Feldkreuz an der Einmündung der Ährenfeldstraße in die Von-Eichendorff-Straße.

Plus Bei einer Feier zum Ende einer Baumaßnahme in Thannhausen wird deutlich, welche positiven Seiten die aktuelle Fülle an Baustellen in der Stadt hat.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Warum gibt es in Thannhausen derzeit so viele Baustellen? Bürgermeister Alois Held beantwortete diese Frage im Rahmen einer kleinen Feier anlässlich der Fertigstellung der neugestalteten Einmündung der Ährenfeldstraße in die Von-Eichendorff-Straße. Im Zuge der Erneuerung der Wasserleitungen war der Kreuzungsbereich dieser beiden Straßen rückgebaut worden. Anstelle der vormals viel zu üppigen Asphaltierung entstanden zwei Grünflächen mit Bäumen. In die östliche Grünfläche platzierte man das Feldkreuz, das vor der Baumaßnahme in einer Verkehrsinsel mitten in der Kreuzung gestanden hatte.

