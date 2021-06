Es kommen noch viele Sonntage für Ruhestandspriester Thoma

Plus Der Geistliche Rat Karl B. Thoma feiert sein 50-jähriges Priesterjubiläum bei einem Festgottesdienst in Thannhausen. Dabei erzählte er Anekdoten und äußerte auch Kritik.

Den Festgottesdienst in der Thannhauser Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt im Beisein von vier Konzelebranten selbst zu zelebrieren und die Predigt als Anlass zu nutzen, für fünf Jahrzehnte Arbeit in Gottes Weinberg zu danken, daran hatte der Jubilar, Geistlicher Rat Karl Borromäus Thoma, sichtlich Freude.