Fahrgast schlägt in Thannhausen auf Taxifahrer ein

Der Taxifahrer wird schwer verletzt. Der 23-jährige Täter bespuckt bei der Festnahme in Thannhausen die Polizisten.

In der Nacht zum Donnerstag gegen 0.15 Uhr fuhr ein 56-jähriger Taxifahrer einen Fahrgast von Augsburg nach Thannhausen. Am Ankunftsort in der Augsburger Straße stiegen beide aus. Der Taxifahrer begleitete den 23-jährigen Fahrgast bis zur Wohnungstür, da er dort die Bezahlung entgegennehmen wollte. Als der junge Mann die Wohnungstür geöffnet hatte, wollte er diese jedoch schnell wieder schließen. Der Taxifahrer, der nun befürchtete, sein Entgelt nicht zu erhalten, stellte den Fuß in die Tür. Hierauf wurde er vom Fahrgast unvermittelt angegriffen, in einen Würgegriff genommen sowie ins Gesicht geschlagen, berichtet die Polizei. Der Taxifahrer verlor kurz das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war der jüngere Mann verschwunden. Über Notruf verständigte der verletzte Taxifahrer die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, den Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Er wurde vorläufig festgenommen. Dabei leistete der alkoholisierte Mann laut Polizei noch erheblichen Widerstand. Er bespuckte die Einsatzkräfte und wollte einem Polizeibeamten einen Kopfstoß versetzen, traf diesen jedoch nicht.

Nach Attacke auf Taxkfahrer in Thannhausen: Gericht ordnet U-Haft an

Noch am Donnerstagvormittag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Dieser habe seinen Lebensmittelpunkt im Ausland und hält sich lediglich aufgrund seines Arbeitsplatzes in Deutschland auf, berichtet die Polizei. Der Taxifahrer trug eine Platzwunde an der Stirn und Hämatome im Kopfbereich davon. Er musste die Nacht im Klinikum Krumbach verbringen und konnte am nächsten Tag entlassen werden. Der Tatverdächtige wartet in einer Justizvollzugsanstalt auf sein Strafverfahren. (AZ)