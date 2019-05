10:05 Uhr

Thannhausen: Falsche Handwerker tricksen Rentner aus

Die Täter sagten, sie wollten "das Dach reparieren" - und entwendeten die Geldbörse des Rentners.

Am Freitagnachmittag gelang es in Thannhausen zwei falschen Handwerkern, einen Rentner an der Haustüre davon zu überzeugen, dass er sie in seine Wohnung lässt, damit diese dort „Reparaturen am Dach“ vornehmen können. Nach ein paar Handgriffen verlangten die beiden Betrüger vom Geschädigten, dass dieser hierfür einen vierstelligen Geldbetrag bezahlen soll. Als dieser es ablehnte, einen so hohen Geldbetrag sofort zu bezahlen, machten sich die falschen Handwerker aus dem Staub und nahmen dabei laut Polizei in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse des Rentners aus dessen Wohnung mit.

Der Entwendungsschaden beträgt laut Polizei etwa 50 Euro. Den Angaben des Geschädigten nach solle es sich bei den Tätern um zwei ältere Herren gehandelt haben, der eine klein und kräftig, der andere größer und schlank. Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Krumbacher Polizeiinspektion, unter 08282/9050, zu melden. (zg)

