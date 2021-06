Thannhausen

Familienzentrum Come In in Thannhausen hat sich bewährt

Die Tür zum "Come In" im historischen Rathaus in Thannhausen steht offen: Leiterin Carmen Grauer bietet mit dem Familienzentrum eine Anlaufstelle für Beratung, Begegnung und Bildung.

Plus Warum die Zeit während der Corona-Pandemie dennoch mit Schwierigkeiten für den Familienstützpunkt in Thannhausen verbunden war und was jetzt geplant ist.

Von Markus Landherr

Die Tür zum Familienzentrum Come In im historischen Rathaus öffnet sich wieder. Für Carmen Grauer gleich in doppelter Hinsicht. Zwar hatte die Thannhauser Beratungs- und Anlaufstelle während der Corona-Infektionswellen nicht geschlossen, „eine persönliche Beratung war aber trotzdem schwierig“, so Grauer, die das Familienzentrum leitet. Aus Gründen des Infektionsschutzes war die Möglichkeit der persönlichen Beratung in den letzten Monaten stark eingeschränkt. Auch geplante Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. „Wir haben versucht, uns an die Situation anzupassen und Beratung per Telefon, E-Mail und Videokonferenz anzubieten“, sagt Grauer. Insbesondere Letzteres sei aber nur vereinzelt wahrgenommen worden. Es zeige sich, dass der persönliche Kontakt in der Beratung entscheidend sei. Und leider habe die Pandemie die Menschen, die bereits vorher auf psychosoziale Unterstützung angewiesen waren, noch weiter abgehängt.

