vor 39 Min.

Thannhausen: Feuerwehr löscht Böschungsbrände

Feuer ist schnell unter Kontrolle. Aber der Fall zeigt, wie „brandgefährlich“ die derzeitige Trockenheit sein kann.

Am Donnerstag, um 17.45 Uhr, wurden der Integrierten Leitstelle in Krumbach zwei kleinere Böschungsbrände an der Staatsstraße zwischen Thannhausen und Edelstetten in der Nähe Abzweigung Oberrohr, mitgeteilt. Die Feuerwehr Oberrohr konnte die Brände schnell löschen. Die Brandursache ist laut Polizei unklar, eventuell ist eine weggeworfene Zigarette der Auslöser gewesen. Aufgrund der Trockenheit wird daher davor gewarnt, brennende Zigaretten achtlos wegzuwerfen. (zg)

