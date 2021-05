Frau übersieht Auto in Thannhausen: 50.000 Euro Schaden

Erst touchiert ein Auto einen Wagen, dann kracht es in Thannhausen. Ein Telefonverteilerkasten ist stark beschädigt, sogar die Feuerwehr muss anrücken.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Mittwoch in Thannhausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 45-jährige Frau gegen 16.15 Uhr aus einem Parkplatz in die Schweizerstraße einfahren. Hierbei übersah sie ein bevorrechtigtes Fahrzeug und touchierte dieses. Aufgrund des Kontakts kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonverteilerkasten.

Unfall in Thannhausen: Auto prallt gegen Telefonverteilerkasten

Der Kasten wurde hierbei stark beschädigt und musste anschließend durch die Feuerwehr gesichert werden, damit er nicht umstürzte. Die leicht verletzten Unfallbeteiligten kamen zur Untersuchung ins Klinikum Krumbach. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. (AZ)

