vor 20 Min.

Thannhausen: Führerschein ungültig, Kennzeichen falsch

Führerschein nicht gültig, Kennzeichen falsch: In Thannhausen geriet ein 23-jähriger Fahrer in eine Polizeikontrolle (Symbolbild)

Ein Mann mit ungültigem Führerschein gerät in eine Kontrolle. Dann stellt sich heraus, dass der Wagen nicht zugelassen ist.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße in Thannhausen am Montag, gegen 21.5 Uhr, zeigte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer einen kosovarischen Führerschein vor. Da der Mann jedoch schon länger als sechs Monate in Deutschland wohnte, hatte die Fahrerlaubnis laut Polizei ihre Gültigkeit verloren.

Außerdem war der neu erworbene Pkw des Mannes noch nicht zugelassen, weshalb er kurzerhand einfach die Kennzeichen seines alten Fahrzeuges angebracht hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (zg)

