Glaselement an Haustür in Thannhausen beschädigt

Das Glaselement der Haustür eines 63-jährigen Thannhausers an seinem Wohnhaus im Hansenhohl wurde am Montag zwischen 16 und 18.30 Uhr durch eine unbekannte Person beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass dabei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstanden sei. Da bislang keine Hinweise auf den unbekannten Täter bekannt sind, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050 zu melden. (AZ)