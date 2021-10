Thannhausen

Großer Andrang zum Primizsegen in Thannhausen

Plus Was Kaplan Stefan Riedel den Besuchern der Nachprimiz in Thannhausen mit auf den Weg gab.

Von Heinrich Lindenmayr

Für einen Primizsegen lohne es sich, die Sohlen seiner Schuhe durchzulaufen, sagt der Volksmund. Der weite Weg blieb den Thannhauser Christen erspart Das mag auch daran gelegen haben, dass Stefan Riedel, der am 27. Juni in Augsburg zum Priester geweiht wurde, ein Allgäuer ist wie Stadtpfarrer Florian Bach. Dieser hatte den jungen Geistlichen zur Nachprimizfeier in die Mindelstadt eingeladen. Eine Rolle mag auch gespielt haben, dass Stefan Riedel in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gleichsam ein Heimspiel absolvieren konnte. Er sei vertraut mit den Örtlichkeiten, denn als Kind habe er oft seine Verwandten in Thannhausen besucht, erklärte er zu Beginn des Gottesdienstes.

