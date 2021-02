13:00 Uhr

Thannhausen: Hat 24-jährige nach Unfall Straftat vorgetäuscht?

Sie demolierte bei einem Überholvorgang in Thannhausen ihren Wagen. Dann täuschte die 24-jährige Fahrerin laut Bericht auch noch eine Straftat vor. Das hat für sie nun juristische Folgen.

Wie die Polizei weiter berichtet, befuhr am Samstag, gegen 16.25 Uhr eine 24-jährige Frau mit einem weißen Pkw ( BMW M 2) die Mindelheimer Straße in Thannhausen in Richtung Nettershausen. Die 24-Jährige fuhr, so die Polizei in ihrem aktuellen Bericht, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholte noch innerorts in Thannhausen den Pkw einer 28-jährigen Frau.

Beim Wiedereinscheren nach dem Überholvorgang überfuhr sie laut Polizei eine Verkehrsinsel und touchierte ein darauf befindliches Verkehrszeichen. Bei diesem Unfall entstand am BMW ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 20.000 Euro und an der Verkehrsinsel mit Verkehrszeichen rund 500 Euro Schaden.

Sie fuhr mit platten Reifen weiter

Nach dem Unfall fuhr die 24-Jährige trotz zweier platter Reifen ohne anzuhalten weiter in Richtung Netterhausen und stellte den nicht mehr fahrbereiten Pkw in einer Seitenstraße ab. Dort konnte sie dann durch die Polizeistreife angetroffen werden, nachdem sie kurz zuvor laut Polizei über den Notruf „einen völlig anderen Unfallhergang geschildert hatte“.

Da die 24-Jährige beim Notruf, so die Polizei, angegeben habe, dass ihr von einem anderen Pkw die Vorfahrt genommen worden sei und der Unfallverursacher anschließend geflüchtet sei, erwartet sie nun „ein Strafverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat“, schreibt die Polizei.

Laut Angaben der überholten 28-jährigen Frau und anderer Zeugen sei der 24-jährigen M 2-Fahrerin auf Höhe der Verkehrsinsel ein Pkw entgegengekommen, dessen Fahrer oder Fahrerin das Unfallgeschehen beobachtet habe. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet nun, dass sich der Fahrer/die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw unter der Nummer 08282/905-0 als Zeuge meldet. (PI Krumbach)

Vorfahrt missachtet:

Am Freitag kam es zur Mittagszeit auf der Kreisstraße GZ 13 im Bereich Hairenbuch zu einem Verkehrsunfall. Dabei missachtete eine 20-Jährige laut Polizei die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß rutschten beide beteiligten Fahrzeuge durch einen Gartenzaun und kamen auf einer Wiese zum Stehen. Die Verursacherin kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich, berichtet die Polizei.

