Thannhausen

12:00 Uhr

Hochwasserschutz: Westliche Ortseinfahrt nach Thannhausen ab Oktober gesperrt

Weitgehend fertig ist das mobile Dammtor an der Straße zwischen Thannhausen und Bayersried. Deutlich größer wird das Dammtor am westlichen Ortseingang Thannhausens ausfallen.

Plus Die westliche Ortseinfahrt nach Thannhausen ist ab Oktober gesperrt. Warum sich die Verkehrsteilnehmer in Thannhausen auf weitere Belastungen einstellen müssen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Seit Monaten müssen Verkehrsteilnehmer in Thannhausen viel Geduld aufbringen. Baustellen und Straßensperrungen an mehreren Stellen der Stadt zwingen dazu, zum Teil auch weite Umwege in Kauf zu nehmen. Die Umleitungsstrecken sind stark belastet, hier kommt es an Ampeln und Kreuzungen im Stoßverkehr zu spürbaren Behinderungen. Die Situation wird sich im letzten Jahresquartal weiter verschlechtern, denn voraussichtlich ab dem 6. Oktober wird auch noch die Ursberger Straße für den Verkehr gesperrt sein.

