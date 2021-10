Thannhausen

27.10.2021

In Thannhausen ist bald neue Art der Urnenbestattung möglich

Plus Rund um einen Baum gruppiert könnten Urnen in der Erde versenkt werden - ohne notwendige Grabpflege. Welcher Verwaltungsakt vorher in Thannhausen noch notwendig ist.

Von Annegret Döring

Die möglichen Arten der Bestattung werden in Deutschland immer vielfältiger und auch die Stadt Thannhausen zeigt sich dem aufgeschlossen. Weil einige Bürger an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten sind, Urnenbaumbestattungen auf dem Waldfriedhof in Thannhausen zuzulassen, befasste sich nun der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema.

