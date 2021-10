In Thannhausen kracht es am Stoppschild

Wegen eines Vorfahrtsverstoßes an einer mit Stoppschild markierten Kreuzung in Thannhausen kollidierten zwei Autos. Wie hoch der Schaden ist.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag an einer Kreuzung in Thannhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 42-jährige Autofahrerin gegen 9.25 Uhr auf der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Osten. An der Kreuzung mit der Riedhofstraße hätte die 42-Jährige das Stoppschild beachten müssen. Sie fuhr aber in die Kreuzung ein und übersah laut Polizei dabei einen Pkw, der von einer 64-jährigen Frau gesteuert wurde, die auf der Riedhofstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von 2000 Euro. Keine der Beteiligten wurde beim Unfall Polizeiangaben zufolge verletzt. (AZ)