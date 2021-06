Thannhausen

06:00 Uhr

Junge Künstler erschaffen eigene Welten in Thannhausen

Plus Tolle Bilder sind bei der Ehrung der Ortssieger beim Wettbewerb "Jugend creativ" an der Christoph-von-Schmid-Schule in Thannhausen zu sehen.

Von Wolfgang Werz

90 Millionen Kinder und Jugendliche haben bisher teilgenommen, seit der Malwettbewerb der Genossenschaftsbanken zu Beginn der 70er-Jahre ins Leben gerufen wurde. Die Realschule Thannhausen war von Anfang an mit dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen