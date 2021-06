Thannhausen

18.06.2021

Konzerte: "Kult um 8" kann heuer in Thannhausen wieder nicht stattfinden

Plus Alle Helfer von "Kult um 8" arbeiten ehrenamtlich. Einlasskontrollen wegen Corona können sie nicht leisten. 2020 wäre das Jubiläum gewesen. Eine kleine Hoffnung gibt es noch.

Von Annegret Döring

Jetzt, wo es wieder echte Sommertemperaturen gibt, strömen die Leute nach draußen, um das Leben wieder zu genießen. Zu den jetzt kommenden lauen Sommerabenden gehörten in der Stadt Thannhausen auch die vielen Musikevents im Freien mitten in der Stadt der legendären Veranstaltungsreihe "Kult um 8". "Jeder lechzt jetzt danach, dass was geht, und wir als Stadt würden es den Bürgern und Besuchern aus umliegenden Gemeinden gerne bieten", sagt Julia Bode, die in der Stadtverwaltung Thannhausen für die Musikevent-Reihe verantwortlich zeichnet.

Themen folgen