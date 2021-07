Thannhausen/Krumbach

13:13 Uhr

Türgriff an Auto abgerissen: Polizei sucht in Thannhausen und Krumbach

Ein Unbekannter hat in Krumbach oder in Thannhausen den Türgriff eines Autos abgebrochen .

In der Zeit von Dienstag, 13. Juli, ab 10.45 Uhr, bis Mittwoch, 14. Juli, bis 8 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter an einem blauen Ford der Türgriff an der rechten Schiebetüre herausgebrochen, teilt die Polizei mit. Auto in Krumbach oder Thannhausen beschädigt: 250 Euro Schaden Der Pkw befand sich zur genannten Zeit. auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Edm.-Zimmermann-Str., in Thannhausen, sowie in der Nordstraße in Krumbach. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf nach Angaben der Polizei auf rund 250 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Tel. 08282 905-111, melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Höselhurst/Unterbleichen Plus Unfall auf B16: Zwei Verletzte zwischen Höselhurst und Unterbleichen

