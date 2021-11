Ladendiebstahl in Thannhauser Supermarkt

Eine Frau will an der Kasse eines Thannhauser Supermarkts nur vereinzelte Waren bezahlen. Welche Folgen das nun für sie hat.

Am Donnerstag wurde in einem Thannhauser Supermarkt eine Frau von Mitarbeitern beobachtet, die diverse Waren in ihrer mitgebrachten Tasche verstaute.

Diebin bekommt eine Anzeige und Hausverbot im Thannhauser Supermarkt

An der Kasse bezahlte sie jedoch nur vereinzelte Waren aus einem Einkaufskorb. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, und sie erhielt ein Hausverbot. (AZ)